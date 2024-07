Introduzione

L'immobiliare non residenziale è in uno stato non ottimale ma nel complesso è in una fase migliore rispetto a quello residenziale. Emerge dall’annuale report dell’Agenzia delle Entrate, redatto con Assilea, Associazione delle società operanti nel leasing.

Il settore che ha registrato le migliori performance è il mercato dei negozi, aiutati anche dal basso prezzo degli immobili in posizione decentrata. Spesso chi li acquista lo fa per trasformarli in abitazione o in ufficio. Nel 2023 sono state vendute oltre 40mila unità, circa 1.800 in più rispetto al 2022, equivalenti a un aumento del 4,5%. Nel caso degli uffici si segnala invece una lieve discesa delle compravendite, che diminuiscono dell’1% rispetto al 2022.