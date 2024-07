Introduzione

Torna l’erogazione della social card: previsto un fondo di 600 milioni di euro per il 2024, incrementato rispetto al 2023 e destinato a sostenere nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro. In tutto 500 euro da spendere per acquistare beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Si parte a settembre. I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, altrimenti perdono il diritto a utilizzare la misura. L’agevolazione non è concessa a chi già percepisce Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza e Carta per il Reddito di cittadinanza.