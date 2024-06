Introduzione

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato che il prossimo 6 giugno verrà presentata la nuova carta, che come lo scorso anno sarà utilizzabile per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e trasporto pubblico dalle famiglia italiane in difficoltà (con Isee non superiore a 15mila euro). Il mese seguente si procederà alla distribuzione delle carte, da ritirare presso gli uffici postali di tutta Italia. Sembra che l'importo caricato potrebbe essere più sostanzioso dei 460 euro della scorsa tranche, così come la percentuale di sconto sull'acquisto dei prodotti potrebbe superare il 15%