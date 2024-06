Introduzione

Per rispettare la scadenza, slittata a domani perché oggi 30 giugno cade di domenica, è possibile inviare l’apposito modello Imu/Impi. Deve essere presentato nei casi in cui sono presenti delle variazioni, rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta e del relativo versamento, che il Comune non può conoscere in via autonoma.

Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati della banca-dati "Siope+", il gettito Imu del 2023 è di 13,09 miliardi. Dai comuni del Nord sono arrivate più della metà delle entrate. A questi incassi, di natura ordinaria, vanno sommati altri 1,2 miliardi di versamenti fatti a seguito di accertamento. Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo, Bari e Verona insieme hanno incassato quasi 3 miliardi.