Introduzione

È stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro. In attuazione della riforma dell'Irpef prevede per quest'anno una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. È poi prevista un'ulteriore aumento (al 130%) delle agevolazioni fiscali per imprese e professionisti se si assumono lavoratori fragili