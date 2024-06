Introduzione

Dal 30 maggio scorso è possibile presentare le domande per riparare piccole irregolarità edilizie fino al 5% della cubatura nel caso di abitazioni fino a 100 metri quadrati. Per le difformità gravi resta in vigore la disciplina più rigida. Dopo 90 giorni dall'ordinanza senza interventi da parte del responsabile, i Comuni potranno acquisire l'area dove si riscontrano abusi rilevanti o costruzioni prive di permesso e imporre la demolizione. Ecco tutte le novità che modificano il Testo unico dell'edilizia