Introduzione

Scade oggi, 24 giugno, il termine entro cui annullare il proprio modello 730/2024 precompilato per i contribuenti che l’hanno presentato via web. La nuova dichiarazione potrà essere inviata dopo 24/48 ore.

Per eliminare il modello sbagliato o incompleto si può accedere dall'applicazione dedicata alla precompilata del sito dell'Agenzia delle Entrate con le stesse credenziali utilizzate per l'invio. Se sono stati compilati anche "Redditi aggiuntivo" o "Redditi correttivo" del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti: per farlo bisogna cliccare su "Ripristina" nella sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo"