Introduzione

A partire dal mese di luglio entrano in vigore le nuove regole per l’utilizzo del modello F24 sulla compensazione dei debiti. Lo strumento non potrà più essere utilizzato per compensare i debiti fiscali superiori ai 100 mila euro: il divieto si applica ai contribuenti che abbiano debiti registrati a ruolo per delle imposte erariali e i relativi importi aggiuntivi e se hanno carichi affidati agli agenti della riscossione per atti avviati dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha avuto accesso a un pagamento rateizzato potrà ancora usare la compensazione, a patto però che non sia intervenuta la decadenza. Le nuove limitazioni sono state introdotte allo scopo di permettere la gestione dei debiti fiscali con maggiore flessibilità. Inoltre potrebbero evitare ai contribuenti di incorrere in sanzioni maggiori. Ecco tutto quello che c’è da sapere