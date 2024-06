Introduzione

Secondo lo studio "Data Mobility 2024" realizzato da Go-Mobility, dopo la pandemia e il massiccio utilizzo del lavoro da remoto, i centri urbani sono tornati ad affollarsi di vetture con le strade sempre più congestionate. Al Nord aumentano il ricorso alle auto e il numero di spostamenti in rapporto agli abitanti, ma diminuisce la velocità. Milano maglia nera tra le metropoli mentre continua il trend di diminuzione nelle Isole, in particolare Messina e Cagliari. Il Belpaese appare spaccato in due anche nelle abitudini automobilistiche. Al Nord ci si muove nelle ore di punta, mattina e sera, al Sud si sale in macchina di più nell'ora di pranzo. E la carenza del trasporto pubblico e delle infrastrutture non aiuta. Per Daniele Mancuso, ceo di Go-Mobility "l'utilizzo combinato di questi dati è essenziale per i decisori politici e le amministrazioni locali per individuare soluzioni adatte al nuovo equilibrio post-pandemico". Ecco i dati