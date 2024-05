Mobilità, rottamazione anticipata non salverà pianeta. Ecco il perchè

Secondo una ricerca pubblicata su "Environmental Research: Infrastructure and Sustainability", i limiti alla durata della vita delle auto sono efficaci solo se implementati insieme a strategie complementari, come la riduzione dell’intensità delle emissioni della rete elettrica, il miglioramento del consumo di carburante dei veicoli e la riduzione delle emissioni della produzione di veicoli

Per combattere la ritardata diffusione dei veicoli elettrici (Ev), una delle strategie punta sull'introduzione di limiti sugli anni di utilizzo dei veicoli, chiamati "limite della durata di vita". Tuttavia, questo studio rileva che questo piano per stimolare l'adozione dei veicoli elettrici potrebbe amplificare alcuni degli effetti negativi dei veicoli elettrici stessi, tra cui un maggiore utilizzo di materiali critici e una maggiore ecotossicità correlata alla produzione di batterie.

l'uso dei materiali. Lo afferma un nuovo studio pubblicato su "Environmental Research: Infrastructure and Sustainability" che mostra come, sebbene i veicoli leggeri (Ldv) contribuiscano per il 17% alle emissioni annuali di gas serra negli Stati

Emissioni di Co2 ridotte ma “servono strategie complementari”

Secondo lo studio, i limiti alla durata della vita sono efficaci solo se implementati insieme a strategie complementari, come la riduzione dell'intensita' delle emissioni della rete elettrica, il miglioramento del consumo di carburante dei veicoli e la riduzione delle emissioni della produzione di veicoli. Il team di ricerca all'origine del nuovo studio, guidato da ricercatori dell’Università di Toronto, ha utilizzato il modello Flame (Fleet Life Cycle Assessment and Material Flow Estimation), abbinato a calcoli completi dei costi e ad analisi di sensibilità per le curve di sopravvivenza dei veicoli elettrici e il degrado della batteria, per valutare l'efficacia e i costi dei limiti alla durata di vita dei veicoli nel ridurre le emissioni di gas serra delle flotte di veicoli leggeri negli Stati Uniti. Heather MacLean, professoressa alla Facoltà di Scienze

Applicate e Ingegneria dell’Università di Toronto, afferma: "I limiti alla durata della vita possono essere un potente strumento per accelerare i benefici delle nuove tecnologie dei veicoli, in particolare quando si tratta di ridurre le emissioni di gas serra, ma possono anche aumentare i costi. I nostri risultati mostrano che, sebbene possano essere adatti in alcune situazioni, i limiti alla durata della vita sono posizionati meglio come parte di una strategia integrata più ampia per affrontare le emissioni di gas serra nei trasporti".