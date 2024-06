Flat Tax, ipotesi agevolazioni su reddito incrementale: cosa sappiamo

Introduzione

Il governo starebbe valutando l’idea di una tassa piatta per chi aderisce al concordato preventivo biennale, ovvero lo strumento che permette alle imprese e ai professionisti di concordare un imponibile fisso in via preventiva su cui calcolare le tasse sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, liquidando le imposte sulla base di quanto accordato a prescindere dal fatturato effettivo.

Intanto il decreto correttivo alla Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri, ha introdotto ulteriori modifiche all'adempimento collaborativo, rivedendo - fra le altre cose - il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarazioni e versamenti).