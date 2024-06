Introduzione

Una recente sentenza della Corte di cassazione ha risolto i dubbi circa le differenze tra manutenzione ordinaria e straordinaria: il caso riguardava una società che sosteneva di aver diritto alla detrazione delle spese nello stesso anno d’imposta, avendo effettuato esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, come “posa di pavimento, scavo, posa di vetri e serramenti”, come certificato dalla Corte. Contrario invece il Fisco, che sosteneva come gli interventi rientrassero nella manutenzione straordinaria e quindi non detraibile lo stesso anno ma ammortizzabile in cinque anni.

Su questo caso la Corte ha dato ragione al contribuente, sostenendo come manchi l’innovazione tale da contraddistinguere la manutenzione straordinaria da quella ordinaria. In ogni caso, la sentenza della Cassazione non sconfessa la possibilità di avere la detrazione al 50% da parte dei contribuenti privati per gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente agli infissi, cioè per le innovazioni di materiali e finiture rispetto, appunto, all’infisso che viene sostituito.