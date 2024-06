Introduzione

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha indetto una selezione pubblica per il reperimento di 7 professionisti in area statistica. Fino al 17 luglio sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite via telematica. Previste una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli. Ecco i requisiti richiesti