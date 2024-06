Introduzione

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato il decreto firmato da Daniela Santanché che rende note le modalità di sperimentazione della Banca dati unica nazionale sugli affitti brevi e del Codice identificativo nazionale. I primi test sono partiti in Puglia già lo scorso 3 giugno e dal 13 anche in Veneto.

Nelle prossime settimane anche le altre regioni si uniranno alla sperimentazione: l’obiettivo è far scattare a novembre, 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le sanzioni per chi non utilizza il Codice unico. Secondo i dati dell’Aigab, a essere interessate da questo decreto sono circa 640 mila case.