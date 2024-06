Introduzione

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che limitava l'esenzione Imu a una sola casa nel caso in cui due persone sposate o unite civilmente avessero residenze in abitazioni diverse.



La Consulta ha reso possibile l'esenzione per entrambe, a patto che vengano rispettate alcune condizioni, come la "residenza e dimora abituale di uno dei due coniugi" in un determinato immobile, che si può provare attraverso le bollette di acqua, luce e gas o anche con la scelta del medico curante.