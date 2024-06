Napoli, Kpmg apre nuovo hub dell'innovazione per imprese e PA

Kpmg apre una nuova sede a Napoli. Si tratta di "KPMG Open Platform”, un innovativo hub di soluzioni per le imprese e la pubblica amministrazione, che sarà operativo a partire dal prossimo 1 ottobre e darà lavoro stabile a circa 400 giovani laureati del territorio nei prossimi due anni. L’investimento è parte della strategia di crescita di Kpmg, l'obiettivo è creare una innovativa piattaforma di soluzioni per tutti i clienti del network a livello nazionale.

A Napoli la società di servizi era già presente, il nuovo progetto mira quindi a rafforzare l’ecosistema già presente sul territorio. In questa ottica si inserisce ad esempio l'iniziativa della “Core Academy” sviluppato con l’Università Federico II, che ogni anno punta a formare 40 giovani laureati nelle aree più innovative del settore pubblico. Sono tanti i progetti di questo tipo, sviluppati negli ultimi anni e pensati per tutte le principali realtà istituzionali del territorio, su temi quali l’attuazione dei fondi del PNRR, i percorsi di trasformazione digitale e l’innovazione dei modelli di servizio nella Sanità.

“KPMG Open Platform”: 400 posti per i giovani talenti locali

"KPMG Open Platform" punta ad assumere e formare sul campo giovani talenti che potranno confrontarsi con la frontiera più avanzata del digitale. L’obiettivo, infatti è integrare tecnologie come AI, D&A, Internet of Things.



Per questo KPMG intende portare avanti e rinsaldare nel progetto tutta la sua rete di alleanze con i più importanti player tecnologici a livello globale come Microsoft, Sap, Oracle, Service Now, Google, Salesforce.

Mario Corti, Senior Partner e Presidente di KPMG commenta: "La nuova piattaforma nasce in risposta ad una fase di forte trasformazione della domanda di servizi professionali per le imprese, con la diffusione sempre più rapida e pervasiva di tecnologie digitali che stanno ridefinendo il modello di servizio verso soluzioni ‘end to end’. In questa fase di grande cambiamento è importante supportare imprese e pubblica amministrazione soprattutto nella fase di execution".