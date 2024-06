Introduzione

Secondo un’analisi effettata da Immobiliare.it Insights, i prezzi dei bilocali sono aumentati sensibilmente nella maggior parte delle città italiane. L’aumento più significativo lo fa registrare il capoluogo meneghino, ma aumentano i prezzi anche in centri come Bologna (+44,5%); Verona (+41%); Firenze (18%). Segno opposto, invece, per città come la Capitale, dove la svalutazione è del 3,3%; Palermo (-4%); Catania (-12,3%) e Genova (-19%). Analizzando i quartieri, alcuni hanno fatto registrare crescite significative: a Milano le rivalutazioni più interessanti sono quelle di Pasteur-Rovereto al +80%, Maggiolina-Istria, +75,3%, e Corvetto-Rogoredo, +72,8%. Dati importanti li fanno registrare anche zone come la romana Prati-Borgo-Mazzini-Delle Vittorie a Roma (+13,3%) e le napoletane Vomero-Arenella (+13%) e Chiaia-Mergellina (+12,2%)