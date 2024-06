Taglio tassi Bce, quanto si risparmierà su mutui e prestiti

Il 6 giugno prevista una riduzione del costo del denaro. I finanziamenti dovrebbero costare meno ma già i costi si sono leggermente ridotti negli ultimi mesi. Un ulteriore risparmio potrebbe aversi se ci saranno sforbiciate ai tassi , ma non è chiaro cosa accadrà perché l'inflazione resta alta in molti Paesi europei ascolta articolo

Il taglio dei tassi d’interesse non c’è ancora stato e già si scommette su ulteriori sforbiciate nei prossimi mesi. Abbassare il costo del denaro ha numerosi effetti sui nostri portafogli, a partire dai mutui e dai prestiti alle famiglie.

Giovedì la Banca Centrale Europea, a meno di clamorose sorprese, porterà il tasso principale dal 4,5 al 4,25 per cento. Primo passo indietro per l’Istituto guidato da Christine Lagarde, che nell’estate di due anni fa ha inaugurato un politica restrittiva per combattere l’aumento dei prezzi, cresciuti in questo periodo di circa il 17 per cento.

La mossa sembra aver raggiunto lo scopo, anche se il carovita non è sceso alla stessa maniera in tutti i Paesi che hanno la moneta unica: in Italia, dove l’impennata è arrivata prima, ora viaggia sotto l’uno per cento, ma nella media nell’Eurozona resta sopra l’obiettivo del 2.

In pratica, ci sono ancora segnali discordanti e, quindi, per sapere quanto si allenterà la presa bisognerà aspettare. In questo contesto, il costo dei finanziamenti è già iniziato a calare, proprio nella previsione che la Bce iniziasse i tagli. Prendiamo un mutuo variabile per acquistare una casa: nel 2021 si pagava un interesse dello 0,6 per cento, nel 2023 si andava anche oltre il 6 e ora siamo, in media, sotto il 4. Valori, che – a seconda dell’entità del prestito – si traducono in centinaia di euro.