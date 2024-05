Mutui, se la BCE taglia i tassi a giugno rate mensili giù di 15 euro

Per un finanziamento variabile di 126mila euro a 25 anni, secondo la simulazione di Facilt.it, la rata mensile scenderà di 15 euro quando Francoforte taglierà il costo del denaro di 0,25%. E per chi cerca un mutuo a tasso fisso, le offerte stanno migliorando. Vediamo di quanto

Meno di un mese alla riunione della BCE che dovrebbe portare all’agognato taglio dei tassi (molto probabile un -0,25% nel meeting di giugno, la presidente Lagarde lo ha fatto intendere in modo inusualmente chiaro). Le rate dei mutui variabili hanno già iniziato a calare un po’, nelle ultime settimane, proprio in vista di questa sforbiciata tanto attesa: se si trasmetterà integralmente all’ Euribor – l’indice di riferimento dei mutui variabili – si vedrà una ulteriore discesa. Di quanto? Di circa 15 euro al mese , secondo le stime di Facile.it , su un finanziamento di 126 mila euro (l’importo medio richiesto dalle famiglie italiane) e sottoscritto prima della serie di rialzi del costo del denaro iniziato dalla BCE nell’estate di due anni fa.

Nulla cambia ovviamente per chi ha un mutuo a tasso fisso ; ma chi vuole accenderne uno prossimamente, può già contare su un miglioramento delle offerte: a maggio, la rata è di oltre 40 euro più bassa rispetto a chi ha aperto un mutuo a Dicembre (sempre prendnedo come esempio un finanziamento di 126mila euro da restituire in 25 anni).

In generale, la discesa dei tassi fissi è un po’ più marcata rispetto ai variabili (come si vede dal grafico sotto, tratto dalla rilevazione mensile di MutuiOnline): da questo calcolo sono esclusi i cosiddetti mutui “green”, quelli rivolti a immobili in classe energetica A o B: per spingere l’acquisto di case che tenderanno a rivalutarsi meglio in futuro, le banche arrivano a offrire tassi che, per i mutui fissi, scendono nelle migliori ipotesi anche sotto il 2%, rispetto al quasi 3% delle migliori offerte tra virgolette “normali”.