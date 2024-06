Taglio dei tassi della Bce, le conseguenze sui Btp: cosa può succedere

Sia sulla breve durata – un anno – sia su una durata più lunga – due anni – le migliori offerte dei conti deposito possono arrivare a superare i rendimenti attuali dei titoli di Stato, sempre al netto delle tasse. Ma occorre fare attenzione, però. Infatti, mentre i Btp sono uguali per tutti, i conti bancari sono diversi da banca a banca. Le migliori proposte per i conti deposito che si possono trovare non sono assolutamente uguali per tutte le banche. Serve, dunque, confrontare in prima persona tutte le varie possibilità, magari facendosi aiutare da un professionista, per poi maturare la scelta migliore per la propria situazione finanziaria