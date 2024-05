Fisco, torna il redditometro: firmato il decreto che lo riattiva

Dalle spese per l'auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche. Il fisco italiano ha deciso di tornare ad indagare le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi. Sarà infatti possibile un nuovo utilizzo del redditometro, strumento di cui il fisco si è servito per risalire al reddito presunto dei contribuenti-persone fisiche e che era stato sospeso nel 2018. Il decreto che lo riattiva, a partire dai redditi 2016 (in generale, il 2018, tenendo conto delle decadenze maturate nel frattempo come segnala Il Sole 24 Ore ), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e firmato dal viceministro all'Economia, Maurizio Leo.

Le verifiche sui redditi

Come avverranno le verifiche? I redditi dei contribuenti verranno esaminati secondo diverse tipologie. In particolare, il decreto indica undici diverse tipologie per i nuclei familiari e cinque diverse aree del Paese. Vengono inoltre presi in considerazione le quote di risparmio che si sono accumulate negli anni e le spese effettivamente sostenute così come riportato dall'anagrafe tributaria. "Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale", viene spiegato. Verranno valutate "sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico". di contro, però, "non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa".

Cosa possono dimostrare i contribuenti

I contribuenti, è emerso ancora dal decreto, avranno la facoltà di dimostrare alcune specifiche. Ad esempio, che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente. Si potrà, inoltre, segnalare che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

