Giornata mondiale api, in Italia l’impollinazione vale circa 3 mld

In tutta l'Unione Europea ci sono almeno 600.000 apicoltori, che gestiscono 17 milioni di alveari e producono circa 250.000 tonnellate di miele all'anno. In Italia, gli apicoltori censiti al 2020 erano 65.000. Questi insetti sono fondamentali per molte specie coltivate in tutto il mondo, ma la loro salute è a rischio. È in corso infatti una forma di spopolamento: l’Onu parla di rischio estinzione