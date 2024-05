Ipotesi accise sulle auto elettriche

Traslare le accise dai carburanti alle auto elettriche. Il governo pensa a un piano per non perdere quei fondi che oggi lo Stato recupera da benzina e diesel e che scompariranno con la progressiva elettrificazione dei veicoli. Un adattamento repentino alla nuova mobilità. “Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già iniziato a lavorare su questo punto” ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti in collegamento video all’Automotive Dealer Day in corso alla Fiera di Verona.