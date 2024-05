Italia, mamme laureate hanno un tasso di occupazione più alto. I dati

Le ragioni del fenomeno

Per comprendere le ragioni di questa differenza occupazionale tra le laureate italiane con figli e senza figli, è necessario esaminare la tipologia familiare in cui sono inserite. Le famiglie, come riporta il Sole24ore, possono essere di tre tipi: donne single, donne in coppia e altro tipo, cioè composte da adulti che non sono in coppia, per esempio un genitore che vive con i propri figli e con i nonni. Per le prime due categorie, il tasso di occupazione effettivamente, in linea con la tendenza europea, è minore rispetto alle donne senza figli. Per le laureate in famiglie di “altro tipo”, sia in Italia sia in Europa, la situazione cambia in maniera radicale: la presenza di bambini alza il tasso di occupazione. La ragione principale di questa differenza sarebbe da attribuire ai nonni: questi possono occuparsi dei bambini mentre i genitori sono al lavoro e, in Italia in particolare, rappresentano una risorsa fondamentale per l’offerta di assistenza informale all’infanzia. Uno studio di Eurostat (2018) sulla conciliazione tra vita professionale e vita familiare mostra che la maggior parte degli individui con responsabilità di cura nei confronti di minori non utilizza alcun servizio professionale di assistenza all’infanzia (scuole materne, asili nido, baby-sitter), sia perché questi servizi non sono disponibili o sono troppo costosi e i genitori, di conseguenza, si organizzano da soli oppure chiedono aiuto ai nonni. Le mamme (età 25-49 anni) che non usano i servizi di assistenza all’infanzia sono il 76% in Italia e il 63% in Europa, e anche considerando solo le laureate, queste percentuali scendono di poco: 57% in Italia e 54% in Europa. Quante sono però le donne in Italia che vivono in famiglie di “altro tipo”? Sono il 40% del totale, e il 31% delle laureate. La maggior parte di loro non ha figli, ma il 6,4% delle laureate che vivono in famiglie di «altro tipo» ha figli e il loro tasso di occupazione è più in alto rispetto a quello delle laureate senza figli. Se si considerano, invece, tutti i titoli di studio, la presenza di nonni conviventi riduce un po’ il tasso di disoccupazione, ma non è sufficiente a cambiare lo scenario complessivo.