Come sta l’Italia? Migliora, ma resta sotto gli standard Ue

Sale l'indice sul benessere elaborato dall'Istat utile per capire se abbiamo fatto progressi economici e sociali. Recuperati i livelli precedenti alla pandemia, ma per molti aspetti non raggiungiamo la media europea. In particolare per il lavoro, soprattutto quello femminile. Non cala la povertà e milioni di italiani rinunciano alle visite mediche per i costi e per le lunghe liste d'attesa

Come sta l’Italia? Come si vive nel nostro Paese? Ci sono dei miglioramenti ma non abbiamo del tutto recuperato lo tsunami della pandemia e, soprattutto, rimaniamo per molti aspetti indietro rispetto al resto d’Europa. Da questo punto di vista ce la passiamo peggio per lavoro, reddito, istruzione, condizione femminile; meglio – complessivamente - per ambiente, sicurezza e salute.

Occupazione ancora bassa, soprattutto quella femminile

Parliamo dell’indice di benessere equo e sostenibile che l’Istat analizza nel suo rapporto annuale, utile per capire se abbiamo fatto progressi non solo dal punto di vista economico ma anche sociale con un occhio particolare alle disuguaglianze. Così se guardiamo – per esempio – al tasso di occupazione, è vero che è salito ma risulta più basso del 9 per cento della media dell’Unione. Il divario è particolarmente accentuato per le donne, per le quali inoltre non si registrano progressi nella presenza ai vertici della politica e delle istituzioni.