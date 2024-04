Forte aumento traffico aereo in Italia nel 2023, più 20% dal 2022

L'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 40,3 milioni e una quota del 20,4%. “Il trasporto aereo è in asset sempre più importante per il Paese e si inserisce in un trend di crescita e innovazione tecnologica, sostenibile e green, della nuova mobilità aerea avanzata, il presente e il futuro del trasporto aereo” commenta il Presidente Enac Pierluigi Di Palma