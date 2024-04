Ryanair contro eDreams, rincari del 216% su prezzo dei biglietti aerei

La compagnia aerea Ryanair accusa alcune agenzie di viaggio online di applicare sovrapprezzi nascosti e chiede ad Agcm (Autorità della Concorrenza e del Mercato) di intervenire. “eDreams è il pirata numero uno delle Ota (online travel agency) di aprile, addebitando ai consumatori 25,24 euro per un posto prenotato a 8 euro su Ryanair.com, un rincaro nascosto del 216%, Fa inoltre pagare ai consumatori il doppio per la franchigia di 10 kg di Ryanair, 39,42 euro contro i 19,79 euro di Ryanair.com", afferma la compagnia irlandese, pubblicando anche il sondaggio effettuato sulle agenzie relative al mese di aprile.

Ryanair chiede verifiche a Agcm

Ryanair accusa anche Opodo, Gotogate e Mytrip di truffare i consumatori con “sovrapprezzi nascosti e commissioni di servizio inventate, fino a 65 euro per prenotazione, mentre su Ryanair.com non esistono". Nel frattempo chiede al presidente dell’Agcm Roberto Rustichelli di "spiegare perché continua a permettere alle Ota pirata come eDreams di sovraccaricare i consumatori italiani, nonostante durante sei mesi di indagini, Ryanair abbia portato alla luce i sovraccosti da parte delle Ota pirata in Italia".