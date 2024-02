Ryanair, verso aumento dei prezzi dei biglietti in vista dell'estate

L'impatto sulla compagnia irlandese del ritardo della fornitura di cinquanta velivoli Boeing inizia a farsi sentire. Gli aeromobili sono, al momento, sottoposti ai controlli qualità, ma l'industria aeronautica statunitense, con cui Ryanair sta negoziando un risarcimento, non è ancora pronta alla consegna ascolta articolo

Prezzi più alti per l’estate 2024 di Ryanair: è l’ipotesi avanzata dall’amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O’Leary. “Il nostro programma per l'estate 2024 era in vendita con l'acquisto di 50 aeromobili”, ha affermato. “Se ne avremo solo 40-45 entro la fine di marzo, potremmo dover annunciare alcuni tagli al programma, per lo più su rotte con alte frequenze giornaliere”. Il possibile aumento dei prezzi è, infatti, dovuto a un ritardo nella consegna dei velivoli Boeing Max 737-8200, al momento sottoposti ai controlli di qualità finalizzati ad evitare il reiterarsi di incidenti come quello dello scorso 5 gennaio in cui è scoppiata una parte della fusoliera di un Max-9 dell’Alaska Airlines.

“Crescita limitata” O’Leary ha delineato quelle che sono le previsioni per il futuro prossimo di Ryanair: “Anche la nostra crescita sarà limitata e questo porterà a un ambiente tariffario più elevato in Europa quest'estate in generale”, ha affermato. “Le nostre tariffe medie nell'estate 2023 sono aumentate del 17%. Non pensiamo che vedremo rialzi così elevati: stiamo mettendo in conto un aumento delle tariffe del 5-10%”. In merito al ritardo delle consegne, ha invece annunciato che la compagnia irlandese sta negoziando un risarcimento e ha dichiarato di credere necessario limitare i tassi di produzione di Boeing, fino a quando non saranno completati i controlli sulla qualità. leggi anche Voli, Ryanair annuncia nuove rotte da e per Reggio Calabria

“Dispiaciuti per l’impatto su Ryanair” “Stiamo comunicando ai clienti che alcuni programmi di consegna potrebbero cambiare poiché ci prendiamo il tempo necessario per assicurarci che ogni aereo che consegniamo sia di alta qualità e soddisfi tutti i requisiti normativi e dei clienti”, ha dichiarato Boeing. “Siamo profondamente dispiaciuti per l'impatto che questo sta avendo sul nostro stimato cliente Ryanair. Stiamo lavorando per affrontare le loro preoccupazioni e agire su un piano globale per rafforzare la qualità del 737 e le prestazioni di consegna”. leggi anche Ryanair, due nuove basi a Trieste e Reggio Calabria