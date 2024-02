Voli, Ryanair annuncia nuove rotte da e per Reggio Calabria

“È solo l’inizio”

“Sono rimasto ammaliato dalla bellezza di Scilla e credo che in molti verranno a vederla. Abbiamo lavorato tanto con il presidente Occhiuto fino a scegliere di fare base a Reggio Calabria. Ma è solo l'inizio”, ha affermato Wilson. Anche Roberto Occhiuto è intervenuto nel corso della conferenza: “Al momento del mio insediamento l'aeroporto di Reggio Calabria stava quasi per chiudere. E invece siamo riusciti non solo a irrobustire l'offerta dei voli, ma lavorando ancora di più per rilanciare Crotone e allargare le potenzialità di Lamezia Terme che, è bene ricordarlo, resta l'aeroporto più appetito da molti vettori internazionali". Il presidente della Regione ha, poi, aggiunto: “I passeggeri provenienti da Messina potranno raggiungere Reggio Calabria in sessanta minuti con un servizio navetta e con i servizi offerti dalla priorità di imbarco. La Regione ha investito dal mio insediamento circa 200 milioni di euro per gli scali aeroportuali calabresi, investimenti mai utilizzati dai miei predecessori. Inoltre, con Ryanair, sulla scorta di quanto già fatto dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia, lavoreremo per ottenere l'abbattimento delle tasse comunali". Con le nuove destinazioni, nel 2024 è previsto un incremento di un milione di passeggeri, con un programma a lungo termine di incrementare le presenze nella regione fino a sei milioni di visitatori.