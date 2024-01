Ryanair, due nuove basi a Trieste e Reggio Calabria

"La buona notizia è che il nostro investimento in Italia non riguarda solo Roma e Milano, ma anche le altre regioni, portando turismo ovunque", si è limitato a dire l'amministratore delegato della compagnia aerea Michael O' Leary. Annunciate anche 10 nuove rotte estive da Malpensa e Orio al Serio ascolta articolo

Presto ci saranno due nuove basi in Italia per Ryanair, una a Trieste e una a Reggio Calabria. La notizia è emersa in vista di un prossimo viaggio dell'amministratore delegato Michael O' Leary programmato nel capoluogo friulano tra due giorni. Interpellato sull'argomento, a margine di un incontro a Milano, il manager non ha voluto rilasciare anticipazioni o commenti sul nuovo investimento. "La buona notizia - si è limitato a dire O' Leary - è che il nostro investimento in Italia non riguarda solo Roma e Milano, ma anche le altre regioni, portando turismo ovunque".

Le basi in Italia di Ryanair salirebbero a 19 Attualmente Ryanair dispone in Italia di 17 basi, che con le due nuove aperture salgono a 19. "Vogliamo crescere del 50% nei prossimi 5 anni - ha spiegato l'ad - da 50 a 75/80 milioni di passeggeri, ma occorre che la tassa d'imbarco sia abolita, perché grava interamente sui passeggeri e ostacola la crescita". "Ho avuto incontri con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ha aggiunto - con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e presto spero con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, so che è molto impegnata, aspetto che si liberi".

O' Leary: "10 nuove rotte estive da Malpensa e Orio al Serio" O' Leary ha però voluto annunciare 10 nuove rotte da Malpensa e Bergamo Orio al Serio per l'estate. "Come compagnia aerea numero uno in Italia - ha detto l'amministratore delegato - siamo lieti di annunciare 10 nuove rotte da Milano per l'estate 2024. Da Malpensa verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallin e da Orio per Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos". "Offriremo più scelte alle tariffe più basse in Italia - ha aggiunto - e i cittadini visitatori milanesi di Ryanair possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso". leggi anche Rissa in volo, aereo Ryanair costretto ad atterraggio emergenza

O' Leary: "Cercano algoritmo e non vedono tassa d'imbarco" "Non abbiamo mai cospirato con Alitalia e con nessuna compagnia e quella dell'algoritmo sulle tariffe è una notizia spazzatura", ha poi affermato l'amministratore delegato di Ryanair, sottolineando che "Il ministro Adolfo Urso e il presidente di Enac stanno investigando sull'algoritmo, ma è tutta spazzatura". Riguardo ai ribassi delle tariffe tra l'80 e il 90% dopo le festività natalizie, secondo O' Leary "è il mercato, dopo le feste ci sono i saldi e così è per viaggiare in aereo". "Cercano l'algoritmo - commenta - e non vedono la tassa sugli imbarchi che grava tutta sui passeggeri".

