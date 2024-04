Prysmian ha acquisito Encor Wire per 3,9 miliardi di euro

Prysmian, l’azienda statunitense produttrice di cavi elettrici, annuncia l'acquisizione dell'americana Encore Wire per 290 dollari ad azione (272,15 euro), con un premio del 20% sul prezzo medio dei 30 giorni precedenti lo scorso 12 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene anche indicato che l'operazione valorizza l'azienda 4,2 miliardi di dollari (3,94 miliardi di euro). Nel 2023 Encore Wire ha realizzato ricavi per circa 2,6 miliardi di dollari (2,44 miliardi di euro) e un margine operativo lordo di 517 milioni di dollari (485,19 milioni di euro).