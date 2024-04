Attacco Iran, prezzo petrolio sale ma cala l'inflazione: cosa succede

Dalla benzina alle bollette sale il rischio di nuovi aumenti per i consumatori. L'attacco dell'Iran contro Israele getta infatti nuova incertezza sui mercati finanziari, in particolare sulle materie prime, soprattutto energetiche, con conseguenze destinate a farsi sentire sui bilanci delle famiglie. Il petrolio era già salito del 5% lo scorso primo aprile in seguito all’attacco all’ambasciata iraniana in Siria. Questa mattina invece il prezzo era in lieve calo: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 85,33 dollari al barile con un calo dello 0,39%, mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 90,11 dollari con una flessione dello 0,38%. Il valore del petrolio, però, sta salendo da metà dicembre e registra un +7% rispetto a un anno fa, con tutto ciò che di negativo questo potrebbe comportare per un’inflazione che al momento è in discesa.

Scende l'inflazione

L’Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota sulla congiuntura di aprile scrive che "al momento le condizioni di domanda debole e le scorte elevate stanno attenuando la trasmissione degli aumenti dei costi sui prezzi". Come spiega Il Sole 24 Ore "la diffusione dell’ondata inflazionistica continua ad attenuarsi: nei primi due mesi del 2024 il 42 per cento delle voci di spesa ha mostrato variazioni di prezzo tra l’uno e il tre per cento sui dodici mesi e l’inflazione estrema (sopra il cinque per cento) ha interessato solo per il 14 per cento del paniere. Le spinte inflazionistiche a monte della catena di produzione stanno rientrando".

Le principali rotte del Mediterraneo a rischio

A livello internazionale però sono in gioco molti aspetti inerenti soprattutto al quadro geopolitico. Il Corriere della Sera ricorda il sequestro di un mercantile legato a un armatore israeliano nello stretto di Hormuz, all’uscita del Golfo Persico, da parte della Guardia Rivoluzionaria Iraniana. È la seconda volta in pochi mesi. A poca distanza, gli Houthi yemeniti legati a Teheran continuano ad attaccare i mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, fra il Golfo di Aden e il Mar Rosso sulla tratta verso Suez e il Mediterraneo. Significa, perciò, che le principali rotte commerciali del mondo non sono più sicure .