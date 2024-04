Bonus fiscali, tagli in vista per aggiustare i conti

Un taglio alle agevolazioni equivarrebbe a tutti gli effetti a un aumento delle tasse. Non ci sono ancora indicazioni precise del governo, che prevede interventi nel Documento di Economia e Finanza. In passato i tentativi sono risultati deludenti, con pochi soldi risparmiati

Stretta sugli sconti fiscali in arrivo? La risposta è sì, perché questo si legge nell’ultimo Documento economico del governo, che non indica però quali misure intende adottare per aggiustare i conti pubblici. Parliamo delle agevolazioni che permettono a famiglie e imprese di scaricare una parte delle spese quotidiane.

La giungla delle agevolazioni

Una montagna di bonus che contempla non solo il pesantissimo (per il bilancio statale) Superbonus giunto al capolinea, ma anche altri aiuti molto popolari: dalla detrazione per il mutuo a quelle per le medicine. Accanto a vaste platee di beneficiari, ci sono però anche tanti aiuti che vanno a poche decine di persone o aziende e di alcuni non si sa esattamente il costo.