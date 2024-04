Nestlè aprirà fabbrica pet food a Mantova: investimento da 472milioni

La fabbrica sorgerà nell’area industriale Valdara, precisa il Mimit, e gli investimenti riguarderebbero un'area di circa 180.000 metri quadri e 300 nuovi occupati, oltre all'indotto ascolta articolo

Nestlè investirà 472 milioni di euro nella produzione di pet food, e ha individuato Mantova come il sito ideale per costruire la nuova fabbrica. Lo ha annunciato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo aver incontrato a Palazzo Piacentini Marco Travaglia, presidente e Ad di Nestlé Italiana. L’investimento prevede anche un nuovo polo logistico, precisa una nota del Mimit, spiegando che il progetto è ritenuto strategico per il Caie, il Comitato Interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri.

Il progetto La fabbrica sorgerà nell’area industriale Valdaro, a Mantova, precisa il Mimit, e gli investimenti riguarderebbero un'area di circa 180.000 metri quadri e 300 nuovi occupati, oltre all'indotto. Gli impatti saranno rilevanti anche per la filiera agricola. Infatti si stimano 50 milioni di euro annui per i prodotti agricoli e 30 milioni di euro l'anno per packaging e servizi industriali. Il completamento dell'impianto è previsto entro il 2027. vedi anche L'Università Bicocca di Milano diventa pet friendly

La collaborazione con il Ministero “La volontà di rafforzare la propria presenza in Italia da parte di una significativa multinazionale come Nestlè conferma la rinnovata centralità del nostro Paese per gli insediamenti produttivi di importanti aziende globali” ha commentato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Secondo il ministro, “la concretizzazione di questo progetto è il risultato di un grande lavoro di supporto del Mimit nei confronti dell'investitore, che è stato coadiuvato dal ministero in ogni fase fino ad oggi”. Travaglia ha ricordato “il grande lavoro di squadra con il Ministero ha portato a questo importante risultato che vede riconosciuto il ruolo strategico dell'Italia per Nestlè in questo settore in forte sviluppo”. vedi anche Agenzia delle Entrate, i ristorni delle cooperative entrano nell'Irap