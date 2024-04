Fitch taglia l'outlook della Cina a 'negativo'

Le previsioni dell'agenzia

Fitch, si legge in una nota, prevede che la crescita economica della Cina rallenterà al 4,5% nel 2024 dal 5,2% del 2023, a dispetto di Citi e del Fmi che hanno rivisto entrambi al rialzo le loro previsioni sul Dragone. La produzione industriale e le vendite al dettaglio cinesi hanno superato le attese nel periodo gennaio-febbraio, unendosi alle esportazioni migliori del previsto e agli indicatori sull'inflazione al consumo, fornendo un primo impulso alle speranze di Pechino di raggiungere quello che gli analisti hanno descritto come un ambizioso obiettivo di crescita del Pil di "circa il 5%" per l'anno in corso. "La revisione delle prospettive riflette i rischi crescenti per le finanze pubbliche della Cina mentre il Paese si confronta con prospettive economiche più incerte nel mezzo di una transizione da una crescita basata sul settore immobiliare a quello che il governo considera un modello di crescita più sostenibile", hanno rilevato gli analisti di Fitch. A dicembre era stata la volta di Moody's, cge aveva lanciato un avvertimento al ribasso sul rating creditizio del Dragone, citando i costi per salvare i governi locali e le imprese statali dai loro debiti, e la persistente crisi immobiliare. Motivazioni, tuttavia, che furono tutte duramente contestate da Pechino.

La reazione di Pechino

La Cina definisce "deplorevole" il declassamento delle prospettive del credito sovrano, sancito dall'agenzia di rating Fitch ha declassato a negativo l'outlook

del credito sovrano cinese. L'irritazione del governo a Pechino è stata trasmessa da una nota il ministero delle Finanze.