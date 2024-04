Anche Fastweb entra nel mercato dell'energia elettrica

L'offerta

L’offerta di Fastweb Energia, spiega Renna, è "certificata attraverso le Garanzie d'Origine 100% da fonti rinnovabili". Per quanto riguarda il costo mensile, la proposta viene presentata come l’unica con canone fisso "a seconda delle fasce di consumo". L’intento è quello di dare "la certezza della spesa per i propri consumi energetici". Ai consumatori è quindi data la possibilità, prima di sottoscrivere l’offerta, di conoscere un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva). Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili con diversi prezzi, sulla base dei consumi annui e con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell'attivazione dell'offerta (per cinque anni a chi sottoscrive l'offerta nelle prime tre settimane). Fastweb acquisterà energia da diversi fornitori, tra cui Eco trade e Agsm Aspo, per poi rivenderla con il proprio brand.