Confindustria, Edoardo Garrone si ritira: Orsini verso la presidenza

Con l'annuncio del passo indietro, la strada verso la prossima presidenza è tutta per l'imprenditore emiliano. Domani si riunisce il consiglio generale che voterà per designare la prossima guida. L'elezione sarà il 23 maggio

Per "una Confindustria forte, occorre innanzitutto mettere un candidato nelle condizioni di potersi scegliere la propria squadra e la propria struttura liberamente, senza alcun condizionamento e negoziazione che lo renderebbe debole e ne sancirebbe il fallimento sin dall'inizio". Con una lunga lettera, un "commosso ed emozionato" Edoardo Garrone ha annunciato il ritiro della propria candidaturra alla presidenza di Confindustria. "La scelta di anteporre il fine alla persona mi impone quindi di fare un passo indietro e di consentire ad Emanuele Orsini di trovare quelle condizioni ideali per guidare Confindustria senza condizionamenti e di poterlo fare con grande senso di responsabilità, in nome di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli".