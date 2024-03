Bnl, anomalie su conti correnti: addebiti errati segnalati dai clienti

Mattinata complicata per molti correntisti del Gruppo, che in alcuni casi si sono visti azzerato il conto. La banca ha fatto sapere intorno all'ora di pranzo che è stata ripristinata "la situazione corretta", con fonti interne che parlano di un "problema strettamente tecnico che è stato subito individuato e che è stato risolto in tempi rapidi"

Addebiti multipli per molti clienti, fino ad arrivare in alcuni casi a conti azzerati: brutta mattinata quella di oggi, 30 marzo, per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas. La banca ha poi risolto i problemi: "È stata ripristinata la situazione corretta relativa all'anomalia che ha generato addebiti multipli sul c/c", ha scritto Bnl intorno all'ora di pranzo, parlando di un servizio clienti "regolarmente accessibile" e scusandosi per il disagio. Fonti interne spiegano che "il problema era un problema strettamente tecnico che è stato subito individuato e che è stato risolto in tempi rapidi".

Disagi in tutta Italia

I disagi hanno attraversato tutta Italia. Tra le segnalazioni raccolte dall’ANSA c’è anche quella di un avvocato di Catania, che ha scritto una pec alla propria filiale. "Vi informo di aver riscontrato nove (9) addebiti non autorizzati sul mio conto, ciascuno di euro 140, indicati come "spese utenze". Nonostante abbia tentato di contattarvi al numero 060 060, ripetutamente sin dalle ore 8:00 del mattino, selezionando l'opzione 1 per emergenze ("blocco conti e carte e segnalazione frodi"), non sono riuscito a stabilire un contatto con i vostri operatori, situazione che considero molto grave, in quanto tale servizio dovrebbe garantire assistenza immediata per qualsiasi esigenza di natura emergenziale da parte del cliente. Pertanto, considerando la prossimità delle festività pasquali, richiedo il riaccredito immediato delle somme indebitamente addebitate senza nessuna autorizzazione, auspicando che simili disguidi non si verifichino più in futuro".