Kering, crolla quotazione in Borsa dopo - 20% di Gucci nel trimestre

Il gruppo ha emesso un profit warning per il primo trimestre, motivato da timori di una potenziale diminuzione delle vendite nella regione Asia-Pacifico del marchio Gucci, il quale rappresenta il 68% del suo utile operativo complessivo. "Questo allarme profitti rappresenta un'eccezione tra i principali attori del settore dato che il mercato guardava con maggiore ottimismo al 2024" ha commentato l'analista della società di servizi finanziari eToro secondo cui "è innegabile che le valutazioni nel settore siano elevate, specialmente per le maison italiane come Salvatore Ferragamo, Brunello Cucinelli, Tod's, Ermenegildo Zegna e Moncler".

Gucci

"Gucci ha sofferto in modo significativo per il fatto di essere nel mezzo di un'importante transizione a livello di design e di gestione, con una debole performance dei suoi articoli evergreen e una penetrazione limitata dei nuovi prodotti" ha commentato la multinazionale americana Citi. Anche secondo l'analisi di Jefferies "I prodotti Gucci tradizionali non hanno risonanza tra i consumatori", mentre la transizione verso i prodotti firmati dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno è ancora in "una fase iniziale". Con la revisione delle stime sugli utili gli investitori probabilmente valuteranno se verranno intaccate anche le "ambizioni di fusione e acquisizione" di Kering.