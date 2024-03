Gucci presenta "Design Ancora", il progetto per il Salone del Mobile

Il brand del lusso e il suo direttore creativo Sabato De Sarno sono pronti a colorare la città nei giorni della Design Week dell'ormai celebre Rosso Ancora. Il progetto studiato per l'evento dedicato al design sarà accompagnato dal lancio sul mercato di cinque oggetti del passato che rappresentano il Made in Italy e hanno forti connessioni con la città di Milano

A poco più di un mese dal Salone del Mobile di Milano, i marchi protagonisti della settimana dedicata all'arredamento e al design di tutto il mondo sono già pronti con le iniziative realizzate ad hoc per l'evento tra i più rilevanti per gli appassionati del settore.

Tra questi, si segnala fin da adesso il progetto “Design Ancora” di Gucci che farà la sua parte per celebrare la centralità di Made in Italy nell'ambito del design non senza un aggancio alla città di Milano che è una vera musa per il nuovo direttore creativo del brand, Sabato De Sarno.

Ecco cosa dovranno aspettarsi gli appassionati dello stile Gucci, specie quelli che saranno nel capoluogo meneghino tra il 15 e il 21 aprile.

“Design Ancora” ispirato dalla città di Milano La Design Week che attira l'attenzione dei media di tutto il mondo, nonché migliaia di visitatori da ogni parte del globo nella città di Milano, è un'occasione imperdibile per Gucci per mettersi alla prova in un ambito creativo che non sia strettamente quello dell'abbigliamento e degli accessori.

In questo spazio al confine tra fashion e lifestyle dove la moda e le tendenze della passerella hanno comunque moltissima voce in capitolo si colloca “Design Ancora”, progetto ideato per la Design Week, ennesima declinazione dell'universo Gucci Ancora che ha preso vita in casa LVMH con l'arrivo di Sabato De Sarno che ha debuttato con la sua prima collezione alla Milano Fashion Week dello scorso settembre.

Al pari dei Volumi 1 e 2 di Gucci Prospettive: Ancora Milano – lanciati a ogni nuova collezione del brand - l'orizzonte di riferimento del progetto legato alla Design Week non poteva essere che la città sede del Salone del Mobile, con cui il marchio sta costruendo un rapporto privilegiato.

Lo spirito di Milano, una delle principali ispirazioni dello stilista campano, è percepibile nel progetto di design che consiste nella rielaborazione di cinque oggetti del passato che rimandano immediatamente all'artigianalità come alla produzione in serie Made in Italy.

L'italianità si riflette, dunque, nella città di Milano attraverso questi cinque oggetti che saranno disponibili nei giorni della Design Week nel flagship store Gucci di Via Montenapoleone, completamente rinnovato alla fine del 2023. leggi anche Gucci presenta il volume "Prospettive 2: Ancora Milano"

Lo store di Montenapoleone tappa della Design Week Tra il 15 e il 25 aprile gli appassionati di stile e design sono attesi allo store Gucci, al 5/7 di Via Montenapoleone, negli spazi caratterizzati dall'ormai celebre Rosso Ancora, la sfumatura di bordeaux/ciliegia diventata il marchio di fabbrica dello stilista De Sarno e della nuova era Gucci.

L'idea è quella di lavorare, anche in ambito design, col concetto di icone. Dal colore iconico agli oggetti iconici del passato, in un percorso bidirezionale tutto da scoprire.

Complice ufficiale in questa nuova avventura, l'architetto di fama internazionale Guillermo Santonà che è stato scelto da De Sarno per progettare gli spazi che ospiteranno gli oggetti i quali saranno in vendita online sugli canali ufficiali di e-commerce Gucci.

Comunicazioni e dettagli sono attesi per le prossime settimane. Post Fashion Week lo stilista e il suo team sono volati in Cina per una serie di appuntamenti in un mercato dove il marchio del lusso è popolarissimo e tradizionalmente molto acquistato. Il brand sta sviluppando anche un legame speciale col Regno Unito, consolidato con la mostra Gucci Cosmos a Londra fino alla fine del 2023, in vista del fashion show con la collezione Cruise 2025 che si terrà nella City il prossimo 13 maggio. approfondimento Gucci Cosmos, il party di apertura della mostra a Londra. FOTO