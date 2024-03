Banca etiope in tilt, i prelievi al bancomat diventano illimitati

Andare al bancomat e prelevare qualsiasi importo? Un sogno che si è trasformato in realtà per i clienti della Commercial Bank of Ethiopia (CBE), il principale istituto bancario in Etiopia. Un errore tecnico ai sistemi informatici della banca ha infatti "regalato" milioni di euro ai correntisti. In poche ore la CBE si è ritrovata davanti ad almeno 40 milioni di euro in prelievi e trasferimento di denaro. La scoperta del bug infatti è avvenuta solo diverse ore dopo, quando la banca ha congelato le transazioni.