Inps, sgravio contributivo a chi assume donne vittime di violenza

Economia

La ministra del Lavoro, in un video diffuso in occasione del 25 novembre, ha spiegato: “Mi sono chiesta che cosa potessimo fare per favorire l'accesso delle donne al lavoro. La violenza anche economica, la mancata autonomia, vi rende più vulnerabili. Perciò nel decreto Lavoro abbiamo esteso l'assegno di inclusione dal primo gennaio 2024 ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione dalla violenza di genere. Sarà un’arma in più, la libertà economica di denunciare per difendervi e tornare a vivere”