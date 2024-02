Lagarde al Parlamento Ue: "Segnali di una ripresa economica nel 2024"

"Mercato del lavoro resistente malgrado il rallentamento"

"L'area dell'euro ha dovuto far fronte a una serie di shock improvvisi e consecutivi che hanno spinto l'inflazione molto in alto sulla scia della ripresa post-pandemia. Dopo aver raggiunto un picco del 10,6% nell'ottobre del 2022, l'inflazione è scesa in modo significativo grazie all'eliminazione degli shock energetici e di varie perturbazioni dal lato dell'offerta, oltre che a una decisa azione politica", ha ricordato la numero uno della Bce in aula. Per poi sottolineare: "Nonostante il rallentamento dell'economia, il mercato del lavoro è rimasto resistente. La disoccupazione si è attestata al minimo storico del 6,4% a dicembre, grazie alla robusta domanda di lavoro, che tuttavia sta mostrando qualche segno di indebolimento".