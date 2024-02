Taglio tassi, Lagarde: no scelte affrettate, faro sui salari

In tarda primavera o all'inizio dell'estate il costo del denaro sarà abbassato. La presidente della Bce Christine Lagarde non ha però fornito una data precisa perché si vuole capire se il calo dell'inflazione sarà duraturo. Rimangono rischi sui prezzi, tra i quali l'aumento degli stipendi

“L’ultima cosa che voglio è una decisione affrettata sul taglio dei tassi”. Per Christine Lagarde bisogna continuare a muoversi con prudenza nella lotta all’inflazione perché – spiega la presidente della Banca Centrale Europea – decisioni avventate potrebbero non avere l’effetto di abbassare i prezzi e costringere, poi, a nuove misure restrittive.

Costo del denaro giù in tarda primavera o estate

Di fronte al Parlamento europeo la numero uno dell’Eurotower mostra fiducia sul raggiungimento dell’obiettivo di un’inflazione al 2 per cento, ma è chiara: non dirà se il costo del denaro sarà abbassato in tarda primavera o all’inizio dell’estate, perché servono maggiori dati, cioè bisogna capire meglio quanto robusta sia la discesa del carovita.