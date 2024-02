Eurostat, cala l'inflazione nell'Eurozona a gennaio. In Italia + 0,3%

Secondo la stima flash di Eurostat l'inflazione dell'area euro si attesta al 2,8% a gennaio, in calo rispetto al 2,9% di dicembre. Le principali componenti restano alimentari, alcol e tabacco, con un tasso in calo al 5,7% dal 6,1% di dicembre, seguiti dai servizi, stabili al 4%, beni industriali non energetici, scesi dal 2,5 al 2%, ed energia, 6,3% contro il -6,7% di dicembre. L'inflazione torna invece a salire in Italia dove, secondo le stime preliminari dell'Istat, aumenta dello 0,3%.

L'inflazione in Italia

In Italia l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta a gennaio dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,6% del mese precedente). Mentre l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +3,1% a +2,8% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,4% a +3,1%. L'inflazione acquisita, per il 2024 è pari a +0,3% per l'indice generale e a +0,9% per la componente di fondo. "L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce a gennaio dell'1,1% su base mensile, a causa dell'avvio dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature di cui l'indice NIC non tiene conto, e aumenta dello 0,9% su base annua, in aumento dal +0,5% di dicembre", afferma l'Istat. L'accelerazione su base tendenziale dell'inflazione è dovuta all'aumento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,7% a +4,3%) e dei beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%) e alla diminuzione della flessione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da -41,6% a -21,4%); per contro, si attenua l'aumento dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +4,2% a +2,9%) e dei beni durevoli (da +1,5% a +0,8%).