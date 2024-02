Iliad ha acquistato il 19,8% di Tele2 per un totale di 1,16 miliardi

Novità in arrivo per il gruppo Iliad . L’azienda ha raggiunto un accordo con Kinnevik, società di investimento svedese, per rilevare una quota del 19,8% del capitale dell'operatore telefonico locale Tele2 per un totale di 13 miliardi di corone, ovvero quasi 1,16 miliardi di euro. L'operazione, è stato spiegato in una nota , è stata portata avanti attraverso il veicolo di investimento Freya Investissement che, una volta terminata la transazione, diventerà azionista di riferimento di Tele2, una delle principali società di telecomunicazione nei Paesi nordici e del Baltico che ha terminato il 2023 con ricavi per 29 miliardi di corone, cioè 2,6 miliardi di euro.

I dettagli dell’operazione

Iliad Holding finanzierà l'operazione per 500 milioni di euro mentre gli altri 650 milioni saranno messi a disposizione da Njj Holding, trust personale del fondatore del gruppo telefonico francese, Xavier Niel, oltre che proprio da Freya. "Con la sua esperienza e il suo know-how nella gestione degli asset di telecomunicazioni, l'acquisizione di questa partecipazione strategica sarà determinante per offrire al gruppo Iliad, attraverso Freya, l'opportunità di far crescere ulteriormente Tele2 e di collaborare con il management team di Tele2 su innovazione, convergenza e investimenti nelle reti di prossima generazione", è stato riferito da Iliad in una nota ufficiale. "Il gruppo Iliad e il gruppo Tele2 hanno molto in comune. Entrambi crediamo nel potere dell'innovazione e nell'importanza di una mentalità imprenditoriale. Il nostro settore economico in Europa è molto esigente. Quindi abbiamo moltissimo rispetto per ciò che gli azionisti, il management e i team di Tele2 hanno ottenuto e siamo lieti Kinnevik abbia scelto Freya come nuovo azionista di riferimento di Tele2. Non vediamo l'ora di contribuire al prossimo capitolo della storia di crescita di Tele2!". Questo, infine, il commento di Thomas Reynaud, direttore di Freya oltre che ceo di Iliad.