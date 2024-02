Ex Ilva, il Mimit nomina Giancarlo Quaranta commissario straordinario

Sulla stessa lunghezza d’onda la Fiom. "Positiva la rapidità della nomina del commissario straordinario a fronte dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria dell'ex Ilva per affrontare i problemi a partire dai lavoratori, dalla produzione, dalla salute e sicurezza e dalla tutela ambientale. E’ necessario che nelle prossime ore ci sia un incontro con le organizzazioni sindacali per aprire la discussione sullo stato degli impianti e le azioni per garantire la continuità produttiva. Chiediamo inoltre che il confronto con Palazzo Chigi continui". Così Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil.

"La nomina di Quaranta risponde alle caratteristiche preannunciate dal governo: è una persona competente, che conosce il settore siderurgico e l'azienda da molti anni. Ci aspettiamo da subito un cambio di passo rispetto alla gestione fallimentare del passato e aspettiamo di conoscere quali saranno i primi interventi da mettere in campo". Questo il commento del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. La procedura di amministrazione straordinaria per Acciaierie d'Italia, ha proseguito, rappresenta un "provvedimento estremo" ma "alle attuali condizioni rappresenta l'unica possibilità per salvare e rilanciare l'ex Ilva , l'ambiente, i lavoratori, le imprese dell'indotto e i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria", ha aggiunto Palombella. Augurandosi “un incontro nel più breve tempo possibile. Non c'è più tempo da perdere, 20mila lavoratori aspettano risposte concrete e definitive".

Chi è Giancarlo Quaranta

"Quarant'anni di vita condivisi con la comunità siderurgica non sono pochi. La mia avventura nasce con la storica Italsider". Così Giancarlo Quaranta, neocommissario straordinario per Acciaierie d'Italia, ha raccontato in un recente post su LinkedIn la sua esperienza cominciata il 2 gennaio 1984, nel “primo giorno di lavoro in Italsider (stabilimento di Taranto)”. Direttore della divisione tecnica ed operativa dell'Ilva in amministrazione straordinaria, l'acciaieria tarantina sembra non avere segreti. Ricordando la storia Italsider "in un periodo oramai caratterizzato da turbolenze finanziarie, da piani di intervento governativo, da vari cambi di assetto societario, attuati nella speranza (o presunzione) che portassero stabilità e redditività all'azienda”, Quaranta racconta la decisione di privatizzarla. E da lì, con il passaggio dal pubblico al privato, in "una realtà gestionale prima a me ignota: concreta, dura, fortemente orientata al risultato, estremamente coinvolgente sul piano della responsabilità personale", ricorda "tante sfide proposte, tante sfide raccolte ed, incredibilmente, tanti risultati positivi consuntivati". Poi ha sottolineato come "le molteplici mutazioni gestionali" fino all'amministrazione straordinaria" abbiano portato a trovare “la soluzione definitiva alle tante criticità sociali, produttive, finanziarie e ambientali di questa storica fabbrica".