Unipol lancia Opa a 2,7 euro per azione e incorpora UnipolSai

Il Gruppo ha sottolineato che "ad esito della fusione assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A.". In particolare, il progetto consiste nella fusione per incorporazione in Unipol Gruppo "di UnipolSai Assicurazioni, oltre che di Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A.”, società interamente partecipate da Unipol che detengono partecipazioni in UnipolSai

Il Gruppo Unipol, come scritto in una nota, ha deciso di approvare un progetto di razionalizzazione societaria "da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo". Contestualmente a questa operazione è previsto il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria di Unipol su UnipolSai al prezzo di 2,7 euro ad azione.

Il comunicato

L’azienda ha sottolineato che "ad esito della fusione assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A.". In particolare, il progetto consiste nella fusione per incorporazione in Unipol Gruppo "di UnipolSai Assicurazioni, oltre che di Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A.”, società interamente partecipate da Unipol che detengono partecipazioni in UnipolSai. Secondo quanto emerso Unipol promuoverà anche “un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di UnipolSai non detenute, direttamente e indirettamente, da Unipol Gruppo medesima”. L’azienda riconoscerà ad ogni aderente all'offerta “un corrispettivo pari a 2,700 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta". Stando a quanto dichiarato, dunque, il corrispettivo dell'Opa “incorpora un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni UnipolSai alla data del 15 febbraio 2024 e del 16,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati da UnipolSai negli ultimi sei mesi”. L'offerta riguarderà “massime 417.386.600 azioni UnipolSai, pari al 14,75% del capitale sociale, e il corrispettivo sarà cum dividendo”. Per quanto riguarda gli azionisti che non intendono concorrere alla fusione sarà possibile, invece, esercitare il recesso a 5,27 euro ad azione.

Gli obiettivi della fusione

Per Unipol l'operazione servirà a "razionalizzare la struttura societaria del Gruppo, semplificando anche i processi decisionali di direzione unitaria e governo del gruppo stesso”. Infine, è stato sottolineato, “la società risultante dalla fusione sarà una delle principali compagnie assicurative italiane, quotata nei mercati regolamentati, che rivestirà anche il ruolo di capogruppo del Gruppo Unipol, in linea con le migliori practice nazionali e internazionali e con le aspettative del mercato”.