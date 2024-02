Lavoro, benessere dei dipendenti in ufficio vale 4,5 volte la spesa

Secondo un’analisi condotta da The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Jointly, se tutte le imprese italiane si adoperassero per il massimo corporate wellbeing si avrebbe una spesa di 45,3 miliardi e un valore di mercato per i dipendenti di 204 miliardi di euro. Da parte loro, i lavoratori metterebbero sul piatto della bilancia una maggiore fidelizzazione e coinvolgimento nel proprio lavoro