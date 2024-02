In salita il prezzo della benzina, al servito tocca 2 euro al litro

Ancora in salita i prezzi medi di benzina e diesel sulla rete carburanti. La conferma arriva grazie ai dati elaborati da Quotidiano Energia in base alle comunicazioni dei gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 14 febbraio. Da quanto emerso il prezzo medio della benzina in modalità self è arrivato a 1,864 euro al litro, rispetto a 1,859 della rilevazione precedente, con le compagnie tra 1,857 e 1,878 euro al litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è, invece, arrivato a 1,836 euro al litro (rispetto a 1,829), con i marchi che si attestano tra 1,832 e 1,846 euro al litro.

I prezzi rispetto al servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,000 euro al litro (rispetto a 1,995), con i marchi che propongono prezzi tra 1,940 e 2,082 euro al litro. La media del diesel servito si attesta invece a 1,971 euro al litro (rispetto a 1,965), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,919 e 2,050 euro al litro.